Папа Франциск умер: как выбирают нового понтифика

Официальное подтверждение смерти Папы Римского

Когда Папа Римский умирает, в Ватикане запускается сложный, ритуализированный механизм, который сочетает тысячелетнюю традицию, строгую дисциплину и элемент небесной интриги. И все это - чтобы в конце концов один человек в белой сутане вышел на балкон собора Святого Петра и провозгласил свою первую речь к миру.

О смерти понтифика официально объявляет не врач и не представитель Ватикана, а кардинал-камерленг. Именно он трижды обращается к Папе по имени в присутствии церковной верхушки, и если ответа нет - произносит фразу на латыни: Vere Papa mortuus est - "Папа действительно умер". С этого момента начинается так называемый период Sede Vacante - время, когда Апостольский престол остается вакантным.

Эти дни полны траура и церемоний. Ежедневно в базилике святого Петра служат мессы-реквиемы по покойному понтифику. Люди прощаются с его телом, выставленным в соборе. А где-то за кулисами высокие иерархи готовятся к следующему акту этого сакрального сценария. Именно в это время камерленг уничтожает "перстень рыбака" - папскую печать, которой подписывались документы. Символ власти, который больше не принадлежит никому.

Похоронная церемония Папы Римского

Похоронная церемония обычно проходит на 4-7 день после смерти. Ее возглавляет декан Коллегии кардиналов. И хотя протокол остался величественным, действующий Папа Франциск изменил его в сторону простоты: отказался от трех гробов и высоких подиумов. И даже заранее выбрал для себя не Ватиканские гроты, где лежит большинство его предшественников, а базилику Санта-Мария-Маджоре - любимую святыню в Риме.

Конклав: избрание нового Папы

После прощания - время избирать нового Папу. Выборы нового Папы начинаются не раньше чем на 15-й и не позже чем на 20-й день после смерти понтифика. И здесь начинается самый таинственный этап - Конклав. Кардиналы со всего мира, которым еще не исполнилось 80 лет (сейчас их 120 человек), собираются в Ватикане.

Они поселяются в доме Святой Марты, а сам Конклав происходит в Сикстинской капелле, закрытой на ключ - буквально, как это предполагает слово conclave (с латыни - "запертые вместе").

Мир отрезается. Никакой связи извне: ни газет, ни телефонов, ни Wi-Fi. Гвардейцы стоят на страже, а кардиналы молятся, размышляют и голосуют. Иногда - часами, иногда - днями.

Согласно указу, изданному Папой Бенедиктом XVI в 2007 году, для избрания нового понтифика кандидат должен получить не менее двух третей голосов кардиналов-электорального состава.

Каждый голос подается письменно, тайно, имя вписывается от руки, часто - намеренно искаженным почерком. Все бюллетени после голосования сжигают. Если дым из дымохода над капеллой черный - нового Папы еще нет. Если белый - его уже избрали.

Дым - не шутка. В него добавляют специальные вещества, а чтобы не возникло путаницы, одновременно звонят колокола. И именно тогда мир снова затаивает дыхание. На балкон собора выходит кардинал-протодиакон и торжественно произносит: Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam! ("Я провозглашаю вам великую радость: имеем Папу!").

Новый понтифик появляется в белом одеянии. Только что избранный, переодетый в комнате, которую называют "Комнатой слез" - потому что, говорят, именно там многие из избранных позволяют себе проронить первые эмоции. Он выходит к толпе и дарит свое первое Urbi et Orbi - благословение городу и миру.