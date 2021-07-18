Папа Франциск у першій проповіді після лікарні закликав "вимкнути мобільний"

Папа Франциск вперше з'явився на публіці з того часу, як повернувся до Ватикану після 11-денного перебування в лікарні. Понтифік сказав своїм прихильникам, що їм слід зробити перерву і відволіктися від стресів сучасного життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

"Давайте припинимо божевільну біганину, продиктовану нашими порядком денним. Давайте навчимося робити перерву, відключати мобільний телефон", - сказав Франциск у своєму щотижневому зверненні з вікна з видом на площу Святого Петра.

84-річному татові видалили частину товстої кишки в ході операції 4 липня. Вперше за час свого восьмирічного папства Франциск зіткнувся з серйозною проблемою зі здоров'ям.

У середу він повернувся до Ватикану, де йому знадобилася допомога помічників, щоб вибратися з машини. У неділю він виглядав добре, говорив відносно чистим голосом, хоча і не таким сильним, як до госпіталізації. Він не згадав про своє перебування в лікарні.

Сотні людей зібралися на площі і вітали його появу у відкритому вікні.

Як це часто буває, в кінці свого виступу папа згадав деякі події, які стали головними у світових заголовках.

Він закликав покласти край недавнім громадським заворушенням в Південній Африці і закликав до миру і діалогу на Кубі після безпрецедентних протестів, що потрясли керовану комуністами країну.

"Я також близький до дорогих людей Куби в ці важкі часи, зокрема до сімей, які особливо страждають", - сказав Франциск.

Він також згадав катастрофічні повені, що сталися в останні дні в Німеччині, Бельгії та Нідерландах, в результаті яких загинуло понад 180 осіб.