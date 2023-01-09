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Папа Франциск назвал бомбардировки Украины "преступлением против Бога и человечества"

Фото: Папа Франциск (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Папа Франциск заявил, что войны, подобные той, что происходит в Украине, где гражданские районы подвергаются, неизбирательному уничтожению, являются "преступлением против Бога и человечества".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Франциск сделал свои замечания в своей ежегодной речи перед дипломатами, аккредитованными при Ватикане, в обзоре мировой ситуации, который стал неофициально известен как его обращение "положение в мире".

Франциск говорил о "войне в Украине с ее последствиями смерти и разрушения, с ее нападениями на гражданскую инфраструктуру, в результате которых гибнут люди не только в результате перестрелок и актов насилия, но также из-за голода и мороза".

Затем он процитировал конституцию Ватикана, заявив, что "каждый акт войны, направленный на неизбирательное уничтожение целых городов или обширных территорий с их жителями, является преступлением против Бога и человечества, которое заслуживает твердого и недвусмысленного осуждения".

Говоря о кубинском ракетном кризисе 1962 года, он сказал: "К сожалению, и сегодня возникает ядерная угроза, и мир снова испытывает страх и боль".

Он повторил свой призыв к полному запрету ядерного оружия, заявив, что даже обладание им в целях сдерживания является "аморальным".

Ранее папа Франциск сравнил события Украине с нацистской операцией, в результате которой в первые годы Второй мировой войны погибло около двух миллионов человек, в основном евреев. При этом понтифик традиционно не упоминает Россию.

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