Папа Франциск назвал бомбардировки Украины "преступлением против Бога и человечества"

Франциск сделал свои замечания в своей ежегодной речи перед дипломатами, аккредитованными при Ватикане, в обзоре мировой ситуации, который стал неофициально известен как его обращение "положение в мире".

Франциск говорил о "войне в Украине с ее последствиями смерти и разрушения, с ее нападениями на гражданскую инфраструктуру, в результате которых гибнут люди не только в результате перестрелок и актов насилия, но также из-за голода и мороза".

Затем он процитировал конституцию Ватикана, заявив, что "каждый акт войны, направленный на неизбирательное уничтожение целых городов или обширных территорий с их жителями, является преступлением против Бога и человечества, которое заслуживает твердого и недвусмысленного осуждения".

Говоря о кубинском ракетном кризисе 1962 года, он сказал: "К сожалению, и сегодня возникает ядерная угроза, и мир снова испытывает страх и боль".

Он повторил свой призыв к полному запрету ядерного оружия, заявив, что даже обладание им в целях сдерживания является "аморальным".