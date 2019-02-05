ПАТ "Волиньгаз": споживачі звернулись до Контакт-центру більше 600 тис. разів

Торік фахівці зафіксували понад 250 тис. дзвінків волинян на номери Контакт-центру

В 2018 году потребители природного газа обращались более 600 тыс. раз в Контакт-центр компании “Волыньгаз”. Активному общению с клиентами способствует открытие трех новых Центров обслуживания клиентов - в г. Ковель, пгт. Ратно и м. Камень-Каширский. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что более 50 тыс. потребителей воспользовались функцией голосовой помощник (IVR). СМС на номер 7104 с показаниями счетчика газа прислали почти 280 тыс. волынян. Наибольшей популярностью пользуется “живое общение”, поэтому количество звонков не уменьшается. В прошлом году специалисты зафиксировали более 250 тыс. звонков волынян на номера Контакт-центра.

“В прошлом году уровень обслуживания вырос. В Украине открыли рекордное количество новых Центров обслуживания. Двери для потребителей газа открыли почти три десятка современных клиентских офисов в более чем 10 областях. На Волыни, в частности, начали работать три новых Центра обслуживания клиентов (ЦОК): в городах Ковеле и Камни-Каширську и пгт. Ратно”, - рассказывает начальник управления клиентского сервиса ПАО “Волыньгаз” Юрий Петрук.

По словам пресс-службы, новые клиентские сервисы называют самыми удобными в коммунальной сфере.

"Региональная газовая компания, в подчинении которой работает ПАО “Волыньгаз”, первой среди предоставителей коммунальных услуг массово внедрила сервисы для своих клиентов. В частности, потребители привыкли к новинкам - в 2018 году начал работать мобильное приложение 104 Mobile и первый чат-бот в Вайбере. К слову, за первый месяц зарегистрировалось почти две тысячи волынских потребителей природного газа", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что более 90% средств с каждого кубометра газа получают предприятия НАК "Нафтогаз Украины". И только около 7% газораспределительные предприятия. Это в среднем 56 копеек с одного кубометра газа. На эти средства содержатся газовые сети устанавливаются счетчики, работает аварийная газовая служба работает контакт-центр и центры обслуживания клиентов по всей Украине.