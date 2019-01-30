ПАТ "Криворіжгаз": обсяги споживання газу за 2018 рік зменшилися на 3,3%

Таке падіння обсягів розподілу газу безпосередньо позначилося на фінансовому стані компанії

Общий объем потребления газа на Криворожье за ​​2018 составил 1042,3 млн куб. м, что на 3,3% меньше, чем в 2017 году. В результате ПАО "Криворожгаз" недополучило около 12,5 млн гривен запланированной тарифной выручки, которая является единственным источником финансирования работ по обслуживанию и модернизации газовых сетей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Потребление голубого топлива сократилось среди большинства категорий потребителей. Бюджетная сфера использовала газа на 0,1 млн куб. м (4,3%) меньше, промышленность - на 39,8 млн куб. м (5,5%), а население - на 6,3 млн куб. м (4,5%). По словам пресс-службы, такое падение объемов распределения газа напрямую отразилось на финансовом состоянии ПАО "Криворожгаз" и способности компании реализовать инвестиционную программу.

"За последние 5 лет объем потребления природного газа на Криворожье сократился на 26%. Однако независимо от объемов распределенного газа, мы несем ответственность за бесперебойное и безаварийное газоснабжение", - отметила главный инженер ПАО "Криворожгаз" Марина Терентьева.

"Кроме того, ситуацию с падением объемов усложняют еще и долги за распределенный природный газ. Ведь средства, поступающие от клиентов за распределение газа - это единственный источник финансирования всех работ по содержанию газотранспортной системы, ремонта и обслуживания газовых сетей, работы аварийно-диспетчерской службы. По состоянию на 01.01.2019, только теплоснабжающие предприятия имеют задолженность перед ПАО "Криворожгаз" в размере 20,9 млн гривен", - говорится в сообщении.

Также в прес-службе напомнили, что с 2012 года потребление газа клиентами ПАО "Криворожгаз" постоянно снижалось. Так, в 2015 году потребление газа упало на 19%, в 2016 - на 9%. В целом же объем потребления газа в течение 2012 - 2016 года сократился на 26%.