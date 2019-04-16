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ПАТ "Харківміськгаз" завершило фінансовий рік зі збитками в 168 млн гривень

Новини » Енергетика    16.04.2019 - 17:45
ПАТ "Харківміськгаз" завершило фінансовий рік зі збитками в 168 млн гривень
Ілюстративне фото (УНІАН)

Головною причиною фінансових втрат є занижений тариф

16 квітня 2019 року в ПАТ "Харківміськгаз" відбулися щорічні збори акціонерів. За їх результатами затверджено річні звіти за минулий рік та напрямки розвитку підприємства на 2019 рік. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Наголошується, що обсяг розподілу природного газу споживачам у 2018 році збільшився на 8,3% або на 114 млн куб. м газу в порівнянні з 2017 роком. План розвитку газорозподільної системи ПАТ "Харківміськгаз" в 2018 році був направлений в першу чергу на подолання темпів старіння газорозподільної системи Харкова, що дозволяє гарантувати надійність і безпеку її експлуатації.

"Вже більше двох років "Харківміськгаз" закінчує зі збитками. У 2017 році збитки підприємства склали 5,8 млн гривень, минулий рік - 168 млн гривень. Головною причиною фінансових втрат є занижений тариф, який суттєво не переглядався кілька років. Неодноразово до Регулятора прямували обґрунтування перегляду діючого тарифу на послуги з розподілу природного газу, але тариф досі на рівні 2016 року", - зазначила фінансовий директор ПАТ "Харківміськгаз" Оксана Кремса.

За словами прес-служби, всього для виконання Інвестиційної програми за минулий рік підприємством витрачено 6533,3 тис. гривень. У тому числі за рахунок амортизаційних відрахувань виконання становить 115% від плану, включаючи капітальний ремонт газопроводів - 0,234 км, реконструкцію газопроводів - 0,433 км, капітальний ремонт вимикаючих пристроїв - 8 шт., реконструкція ШГРП - 5 шт., реконструкція об'єктів ЕХЗ - 8 шт.

"В 2019 році компанія планує продовжити роботу по забезпеченню надійної і безпечної експлуатації газорозподільних систем, поліпшення фінансового стану підприємства, належного виконання інвестиційних програм", - йдеться в повідомленні.

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