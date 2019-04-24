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ПАТ "Дніпропетровськгаз" завершило 2018 рік зі збитками у 697 млн гривень

Новини » Енергетика    24.04.2019 - 13:00
ПАТ "Дніпропетровськгаз" завершило 2018 рік зі збитками у 697 млн гривень
Ілюстративне фото (vl.104.ua)

Основним джерелом збитків для компанії є виробничо-технологічні втрати

11 квітня 2019 у ПАТ "Дніпропетровськгаз" пройшли чергові загальні збори акціонерів. Розглянувши основні показники роботи підприємства за минулий рік, акціонери затвердили річний звіт і баланс, і напрями розвитку компанії на 2019 рік. Про це повідомляє прес-служба "Дніпропетровськгазу".

"Якщо в 2017 році збитки компанії склали 211 млн гривень, то за результатами 2018 збитки за надання послуг з розподілу блакитного палива досягли 697 млн гривень. Основним джерелом збитків для компанії є виробничо-технологічні втрати (ВТВ)", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі повідомили, що план розвитку газорозподільної системи ПАТ "Дніпропетровськгаз" в 2018 році був направлений на подолання темпів старіння газорозподільної системи Дніпропетровської області, що дозволяє гарантувати надійність і безпеку її експлуатації. Протягом року були виконані роботи по заміні 2,99 км газопроводів на суму 0,8 млн гривень, реконструкція 26 ГРП на суму 3,84 млн гривень, заміна 40 ШРП на суму 4 млн гривень, капітальний ремонт та реконструкція 64 ЕХЗ споруд на суму 3,6 млн гривень.

"Незважаючи на складну фінансову ситуацію протягом 2018 року, ПАТ "Дніпропетровськгаз" продовжує забезпечувати стабільне і безпечне газопостачання. У 2019 році підприємство планує і далі виконувати план розвитку газорозподільної системи регіону, здійснювати регламентні роботи на газопроводах", - говорить технічний директор ПАТ "Дніпропетровськгаз" Сергій Бачурін.

За словами прес-служби, черговим етапом реалізації комплексної стратегії переходу до європейських стандартів клієнтського сервісу газової галузі Дніпропетровської області стало відкриття чотирьох центрів обслуговування клієнтів, три з яких відкриті в 2018 році. У поточному році компанія планує відкриття аналогічних центрів в інших населених пунктах регіону. У 2019 році ПАТ "Дніпропетровськгаз" виконає всі заходи, необхідні для безперебійного проходження опалювального періоду 2019-2020 років.

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