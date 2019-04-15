ПАТ "Дніпропетровськгаз" оскаржить рішення НКРЕКП про накладення штрафу

ПАТ "Дніпропетровськгаз" не згодне з рішенням державного регулятора про накладення штрафу за приведення обсягів спожитого газу до стандартних умов. Компанія вважає рішення політично мотивованим і буде оскаржувати в судовому порядку, як таке, що суперечить нормам законодавства України. Про це повідомляє прес-служба "Дніпропетровськгазу".

"Приведення обсягів газу до стандартних умов для всіх споживачів передбачено Законом України "Про ринок природного газу", Кодексом ГРС та умовами типового договору на розподіл, затвердженого Постановою НКРЕКП № 2498 від 30.09.2015 р.", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, у п. 5.3 розділу V типового договору між ПАТ "Дніпропетровськгаз" та споживачами чітко зазначається, що за розрахункову одиницю розподіленого і спожитого природного газу береться один кубічний метр природного газу, приведений до стандартних умов.

"Дії НКРЕКП по перевірці та накладення штрафу є політично вмотивованим, адже значно погіршують фінансовий стан газорозподільних підприємств, які протягом останніх років через бездіяльність регулятора є збитковим, - каже фінансовий директор ПАТ "Дніпропетровськгаз" Інна Калягіна. - Всі рішення про накладення штрафів на операторів ГРС Держрегулятор приймає за єдиним шаблоном. Ідентичні акти про порушення складено без достатніх юридичних обґрунтувань. Отже, ПАТ "Дніпропетровськгаз" оскаржить рішення НКРЕКП в судовому порядку згідно з чинним законодавством".

У прес-службі зазначили, що єдиний аргумент НКРЕКП - в тарифах на розподіл природного газу вже врахована різниця в обсягах через неприведения газу до стандартних умов.

"Однак, дані, зібрані Асоціацією газового ринку України і розрахунки виробничо-технологічних втрат, надані компанією свідчать про зворотне. За 2018 рік через занижену вартість ВТВ, збиток ПАТ "Дніпропетровськгаз" становить 697 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі нагадали, що НАК "Нафтогаз України" продає постачальникам зі спеціальними обов'язками газ, приведений до стандартних умов, і отримує близько 90% від сплачених споживачами коштів. Однак в період з 2015 року по жовтень 2018 року побутовим споживачам в квитанціях виставляли обсяги газу в робочих умовах. Тому в обсягах розподіленого газу утворилася різниця, яку називають "температурними втратами" або втратами від неприведения обсягів газу до стандартних умов.