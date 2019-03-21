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ПАТ "Чернівцігаз" завершило 2018 рік зі збитками в 180,7 млн гривень

Новини » Енергетика    21.03.2019 - 17:51
ПАТ "Чернівцігаз" завершило 2018 рік зі збитками в 180,7 млн гривень
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Встановлений ще в 2016 році тариф на розподіл природного газу не покриває реальну на сьогодні вартість робіт, товарів та послуг

20 березня 2019 року в ПАТ "Чернівцігаз" пройшли чергові загальні збори акціонерів. Розглянувши основні показники роботи підприємства за минулий рік, акціонери затвердили річний звіт і баланс, та  напрямки розвитку компанії на 2019 рік. Про це повідомляє прес-служба "Чернівцігазу".

"За 2018 рік ПАТ "Чернівцігаз" здійснило розподіл природного газу споживачам Чернівецької області в обсязі 367,5 млн куб. м. Протягом року прийнято на обслуговування 0,498 км новозбудованих газопроводів, а також 0,623 км новозбудованих газопроводів-вводів, газифіковано 1 075 об’єктів та встановлено 4 725 індивідуальних лічильників газу. Загалом, в Чернівецькій області газифіковано 292 населених пункти, що складає 70% від загальної кількості", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, в минулому році основні зусилля підприємства були спрямовані на встановлення приладів обліку газу, капітальний ремонт і заміну газорозподільних мереж, придбання нового газорегулюючого обладнання (ШРП). У 2018 році компанія спрямувала 5,3 млн гривень в модернізацію регулюючого обладнання та газові мережі, 6,2 млн гривень - на встановлення індивідуальних лічильників.

Обслуговування споживачів природного газу здійснюється в одинадцяти центрах обслуговування клієнтів ПАТ "Чернівцігаз". За попередній рік опрацьовано 971,6 тис. звернень клієнтів компанії. Послугами контакт-центру скористалися 667,4 тис. жителів Чернівецької області.

"За підсумками фінансової діяльності у 2018 році, чисті збитки компанії склали 180,7 млн гривень. Встановлений ще в 2016 році тариф на розподіл природного газу не покриває реальну на сьогодні вартість робіт, товарів та послуг. Через це діяльність ПАТ "Чернівцігаз" є збитковою вже п’ятий рік поспіль" - зазначає Голова Правління ПАТ "Чернівцігаз" Віктор Горда.

У 2014 році збитки компанії склали 41 млн гривень, у 2015 році – в 121 млн гривень, у 2016 – 29 млн гривень, у 2017 році – 49,5 млн гривень, 2018 рік приніс збитки в 180,7 млн гривень.

"Технічними службами ПАТ "Чернівцігаз" виконано всі затверджені плани оглядів, обслуговування та ремонту газопроводів і споруд на них. Впродовж року обстежено 1,1 тис. км газопроводів, здійснено регулювання, технічне обслуговування та поточний ремонт на 280 ГРП та 319 ШРП. У 2019 році підприємством планується й надалі виконувати роботи передбачені планом розвитку газорозподільної системи, здійснювати всі регламентні роботи на газопроводах, спорудах на них та приладах обліку газу, виконувати заходи необхідні для проходження опалювального періоду 2019-2020 років", - йдеться у повідомленні.

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