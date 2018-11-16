Пантелеєв: Київ першим в країні повернув теплокомплекс від приватної компанії до громади

Фото: Петро Пантелеєв (kievcity.gov.ua)

За його словами, КМДА зробить усе можливе, аби стримати зростання тарифів для населення

Київська адміністрація вперше за часів незалежності повернула теплокомплекс міста від комерційної компанії до комунального підприємства громади. Про це розповів заступник київського міського голови Петро Пантелеєв в інтерв’ю руху "Чесно".

"Ситуація, яка виникла цього літа (відсутність гарячої води, – ред.), була спричинена саме переходом від надання послуг комерційною структурою до створення теплоенергетичної системи міста. Ми знайшли цивілізований, легітимний шлях, як уладнати це досить складне питання: звернення до суду, переговори, залучення Кабміну як координатора. За часів незалежності у столиці такого ще не було", – повідомив Пантелеєв.

За його словами, місту шляхом складних переговорів вдалося домовитись про те, щоб не віддавати мільярдні борги приватної компанії.

"Що стосується перспективи, то вона є дуже непростою. Надання послуг гарячого водопостачання, особливо влітку, є збитковим. Собівартість приблизно вдвічі вища за чинний тариф. Розв'язання цієї проблеми може бути простим – банальне підвищення ціни на гарячу воду, але таке рішення навряд чи виконуватиметься", – зазначив заступник голови київського міського голови.

Чиновник впевнений, що завдяки технічним заходам врешті вдасться зменшити тепловтрати в мережі, що дозволить знизити збитки.

"Ми все ж розраховуємо на гнучкість тарифоутворення. Сподіваємося, що завдяки технічним заходам нам вдасться зменшити тепловтрати, які призводять до збитків. Звісно, потрібна підтримка міста для покриття певних касових розривів у діяльності підприємства. Потрібно погасити борг в майже 2,4 мільярда гривень, з них близько 1,9 мільярда заборгували кияни", – підкреслив Пантелеєв.

Він запевнив, що КМДА зробить усе можливе, аби стримати зростання тарифів для населення.