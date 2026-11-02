В пансионате под Киевом ночью вспыхнул пожар: есть погибший и пострадавшие (фото)

Сообщение о происшествии на улице Бархатной поступило в Службу спасения в 02:56. Огонь возник в одной из комнат на втором этаже трехэтажного пансионата.

На момент начала пожара в здании находился 51 человек, среди которых четверо работников учреждения.

На место происшествия прибыли подразделения ГСЧС. Для спасения граждан были привлечены звенья газодымозащитной службы. Во время эвакуации чрезвычайники вывели из опасной зоны и спасли 30 маломобильных людей.

Во время тушения огня спасатели обнаружили тело человека 1952 года рождения. Еще пять человек с травмами разной степени тяжести скорая помощь доставила в Киевскую областную клиническую больницу.

Также на месте происшествия работали психологи ГСЧС. Они оказали профессиональную психологическую помощь 11 маломобильным жителям пансионата.

Сейчас причину возникновения пожара устанавливают специалисты.