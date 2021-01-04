Паніотто пояснив, чому Зеленський залишається найпопулярнішим політиком в Україні

Генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто заявив, що президент України Володимир Зеленський залишається лідером електоральних симпатій через відсутність альтернативи, попри падіння довіри до нього. При цьому він зазначив, що після 2014 року в Україні сильно впала довіра до системних політиків.

Про це Паніотто розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Соціолог зазначив, що після 2014 року засоби масової інформації почали працювати по-іншому.

"За часів Януковича фактично був лише 1% опозиційних каналів і тільки вони розповідали про корупцію у верхніх ешелонах влади. Після 2014 року про корупцію розповідали всі канали, хіба що крім спортивних. Тому довіра до влади фантастично впала", - резюмував він.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, наприкінці грудня 2020 року на президентських виборах найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський - 27%.

Крім того, за даними опитування Центру Разумкова, на початку грудня 2020 року за партію "Слуга народу" планували проголосувати 26,5% респондентів.