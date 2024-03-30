Панические атаки: что это такое и опасны ли они

Панические атаки - это сильное чувство страха и тревоги, которое возникает внезапно. Во время войны все больше украинцев страдают из-за панических атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дія.Безбар'єрність".
Панические атаки могут быть спровоцированы стрессом или волнениями. Обычно длятся от нескольких минут до часа.
Во время такого приступа человека охватывает страх, что в ближайшее время может случиться что-то плохое, даже если угрозы нет.
Симптомы панической атаки:
Панические атаки не несут вреда для физического здоровья. Часто приступы являются естественной реакцией на сильную усталость, переживания, стрессовые ситуации.
Однако если панические атаки повторяют регулярно, следует обратиться к врачу, ведь это может свидетельствовать о паническом расстройстве.
Напомним, ранее украинцам дали рекомендации, что делать в случае стресса и как помочь человеку.
Детальнее о том, что происходит с психикой украинцев в условиях войны, каких последствий ожидать в будущем - читайте в интервью с психотерапевтом Олегом Чабаном.
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