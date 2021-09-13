"Пандемія відкинула нас на 5-6 років назад". Посол назвав головні проблеми перетину кордонів ЄС

За його словами, однією з проблем перетину кордону між країнами являється нестача пунктів пропуску.

"Але зараз ми серйозно відстаємо навіть від того часу, коли Польща лише прагнула до ЄС, і на кордоні між Польщею і Німеччиною було 48 пунктів пропуску. А на нашому українсько-польському кордоні лише 8 прикордонних пунктів. Це в 6 разів менше. Тому потрібно будувати нові переходи", - зазначив посол.

Він підкреслив, що другою проблемою процедури пропуску є черги на чинних пунктах, що провокує погану якість обслуговування.

Посол додає, що також необхідно максимально цифровувати процес перетину кордону для його прискорення, бо наразі прикордонники змушені перевіряти й документи, й наявність віз, й проводити огляд.

"Прикордонники повинні все перевірити. Це займає час, люди стоять у черзі, нерви не витримують. Але сподіваюся, що ми все-таки прийдемо до того, що до Європейського Союзу можна буде спокійно в'їжджати тільки з біометричними паспортом", - зазначив Дещиця.

Посол також підкреслив, що на вже наявні проблеми "наклалася пандемія".

"Ця пандемія мене відкинула нас 5-6 років назад, коли ми вели переговори про безвізовий режим України з Європейським Союзом. Зараз починаємо знову переконувати, що все буде нормально", - сказав Дещиця.