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Пандемія коронавірусу може затягнутися до 2022 року, - ВООЗ

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Четвер 21 жовтня 2021 09:24
Пандемія коронавірусу може затягнутися до 2022 року, - ВООЗ Фото: пандемія коронавірусу може затягнутися до 2022 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що пандемія коронавірусу може тривати ще протягом значної частини 2022 року. Це може статися через те, що бідні країни світу не отримують COVID-вакцин у достатній кількості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Як пояснив радник гендиректора ВООЗ Брюс Айлвард, розвинені країни наразі не виконують свої зобов'язання за програмою надання препаратів державам з низькими доходами.

"Можу вам точно сказати, що ми не справляємося. Нам потрібно дійсно прискоритися, а в іншому випадку знаєте, що станеться? Ця пандемія триватиме на рік довше, ніж їй слід було б", - сказав Айлвард.

Він зазначив, що якщо в більшості країн щеплено проти COVID близько 40% жителів або більше, то в Африці вакциновані лише 5% населення.

Разом з тим, згідно з підрахунками благодійних організацій, тільки одна з 7 доз вакцини від коронавірусу, наданих найбіднішим країнам планети, дійсно потрапляють до них.

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