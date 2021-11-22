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Пандемія триватиме довше при нерівному доступі до вакцин, - глава ВООЗ

Автор: Валерія Поліщук

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що чим довше триватиме нерівність у вакцинації від COVID у світі, тим довше триватиме пандемія. За його словами, всього в світі щеплено близько 40% жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

"40% населення світу щеплено, але це число зі значною нерівністю. У той час як країни з низьким рівнем доходу отримали тільки 0,5% всіх вакцин, 80% доз дісталося країнам "Великої двадцятки" (G20). Чим довше триватиме ця ситуація, тим довше триватиме пандемія. ВООЗ хоче, щоб 40% населення кожної країни було щеплено до кінця цього року... і 70% до середини наступного року", - заявив він.

Нагадаємо, раніше директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі заявив, що пандемія може завершитися навесні 2022 року.

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