У Панамі відкрили справу проти Портнова, - адвокат Порошенка

Фото: Андрій Портнов (portnov.com.ua)

Провадження було зареєстроване за заявою адвокатів Порошенка

Прокуратурою Панами розпочато кримінальне провадження проти Андрія Портнова за подання завідомо неправдивої заяви про вчинення кримінального правопорушення. Про це повідомив на прес-конференції адвокат п’ятого президента України Петра Порошенка Ілля Новіков.

"13 жовтня було зареєстровано провадження за заявою адвокатів Порошенка проти Портнова за вчинення ним злочину, передбаченого статтею № 384 КК Панами "за подання завідомо неправдивої заяви про вчинення кримінального правопорушення", – повідомив адвокат.

"Ми наполягаємо на тому, що рішення, прийняте панамською прокуратурою, є правильним, що воно є обґрунтованим. І, в принципі, це непоганий приклад для Державного бюро розслідувань України, бо в цій ситуації панамська прокуратура розібралася за два місяці, а ДБР чомусь такого терміну не вистачає", – додав Новіков.

Адвокат п’ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань, в свою чергу, зауважив, що правоохоронні органі іншої країни набагато швидше змогли розібратися у тому, що Портнов завідомо подає неправдиву інформацію.

"Далека Панама досить швидко дала належну оцінку тим вигадкам, які пише пан Портнов. Ми дуже сподіваємося, що наші панамські колеги швидше навіть, ніж ми тут, впораються з тим, щоб притягнути до встановленої панамським законом відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про злочин, за наклеп, за поширення фейк-ньюз так званих. Наскільки ми зрозуміли наших колег – ці речі є кримінально караними в Панамі", – сказав Головань.

Він також додав: "Тут не дуже добре виглядає українська правоохоронна система, яка вже кілька місяців продовжує товкти воду в ступі з цих абсолютно пустих, розглядаючи і "розслідуючи" в лапках ці абсолютно порожні заяви. В Україні є високопосадовці, що сидять в офісі президента, які називають заявника своїм багаторічним другом, і навіть в інтерв’ю підтримують та роблять зауваження, що в його заявах "є шось по дєлу".

"Ми теж, тут в Україні, поставили питання про притягнення пана Портнова до відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про злочин. Було відповідне провадження порушено, було блискавично воно закрите слідчими Нацполіції. Українська правоохоронна система з причин політичних, з причин упередженості і неправового характеру, виглядає не гарно в порівнянні з правоохоронною системою Панами", – підкреслив Головань.