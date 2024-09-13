Панихида за воином в Шацке привела к языковому конфликту: что известно

Во время общественной панихиды 12 сентября 2024 года в поселке Шацк, проходившей за погибшим на фронте военнослужащим Сергеем Данилюком, возник скандал. Его вызвали священнослужители УПЦ МП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Район.Шацк ".

Панихида по военному, погибшему на Херсонщине во время атаки русского беспилотника, превратилась в конфликт из-за использования русского языка во время церковной службы, проводимой священниками Украинской Православной Церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Военные, пришедшие провести побратима в последний путь, выразили возмущение тем, что служба проходила на русском языке, считая это неуважением к погибшему, отдавшему жизнь за Украину.

Особенно резко выступила вдова одного из военных, призвавшая отказаться от всего российского на таких событиях и не только. Ее речь пытались заглушить церковные певчие, что вызвало дополнительное напряжение.

Полиция вмешалась, а после этого Богдан Тимошук, секретарь Шацкого поселкового совета, попросил певчих уважать женщину и не перебивать ее речь громким пением.

После этого священники покинули место происшествия, а в селе Плоске, где проходила следующая часть церемонии, отпевание погибшего уже проводилось на украинском языке.

УПЦ МП

Украинская Православная Церковь Московского Патриархата долгое время вызвала беспокойство в Украине из-за своей принадлежности к РПЦ и влияния Москвы. После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году вопрос о деятельности УПЦ МП стал еще более актуальным, поскольку эта организация часто обвинялась в поддержке российской агрессии и распространении пророссийской идеологии.

Учитывая угрозы безопасности, многие украинские регионы начали запрещать деятельность УПЦ МП на местном уровне. В 2022 году украинские власти инициировали проверки деятельности УПЦ МП на предмет антиукраинской пропаганды и сотрудничества с агрессором. После этого несколько областей, в частности, Киевская и Винницкая, приняли решение о запрете деятельности УПЦ МП.

Верховная Рада Украины также начала работать над законодательством, направленным на запрет этой церкви на государственном уровне, в частности, через ее связи с Россией и угрозы национальной безопасности. В августе УПЦ МП была официально запрещена.