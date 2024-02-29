Топливо подорожало в Украине за февраль: сколько стоят бензин, дизель и автогаз

По данным мониторинга, средние розничные цены 29 февраля на бензин А-95 составляют 51,46 гривен за литр (+0,72 гривен за месяц), на дизельное топливо 51,86 гривен за литр (+1,04 гривен), на автогаз 28,02 гривен за литр (+0,64 гривен).

Цены на АЗС 29 февраля

Причины изменения цен

Украина с начала войны импортирует почти весь объем топлива. Основным фактором, который влияет на цену топлива в Украине, являются мировые цены на нефть. За 2023 год цены упали на 10% до 77,5 долларов за баррель сорта Brent, что привело к снижению цен бензин и дизель.

Сегодня нефть Brent стоит около 83,50 долларов за баррель. В феврале цены практически не изменились.

Как заявил в комментарии РБК-Украина директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, блокада польскими фермерами украинской границы может привести к удорожанию автогаза на АЗС до 3 гривен за литр.

По его словам, наблюдаемый на АЗС рост цен на бензин и дизель вызван в первую очередь повышением мировых цен на нефть, которые выросли с начала года примерно на 10%.