RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Палкін: ми відновимо країну і повернемося до змагань, зараз головне перемогти у війні

Фото: Сергій Палкін (прес-служба ФК"Шахтар")
Автор: Артем Горовенко

Генеральний директор футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк) заявив, що клуб братиме активну участь у відновлення стану, після перемоги у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Палкіна в ефірі "Україна24".

"Наш президент Рінат Ахметов заявляв, що готовий вкласти всі сили і засоби у відновлення України. Футбольний клуб також стане частиною цього процесу, і я впевнений, що ми зможемо досить швидко все відновити", - зазначив Палкін.

Коментуючи поточну діяльність клубу, він зазначив, що основні зусилля зосереджені на допомозі українській армії та українцям постраждалим від війни.

"Ми починаємо проводити благодійні матчі. Всі кошти будемо направляти армії і українцям. Говорити, про якісь змагання немає сенсу. Зараз головне завдання перемогти Росію у війні", - резюмував Палкін.

Війна Росії проти України триває тридцять сім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
ШахтарВторгнення Росії до України