Топливо для "заморских" авто: чем заправлять машины с американского рынка

Если честно, основания для того, чтобы считать американские моторы низкофорсированными всеядными пожирателями бензина, действительно существуют, и не одно. Но, во-первых, это было давно, и, во-вторых, во многом это было неправдой. А сегодня и подавно.

Что нужно "американцам"

Одна из причин, почему американским автомобилям приписывают "питание" низкооктановым топливом, это наклейки возле топливного бака, содержащие цифры 91, 89 и 87. Между тем, это не совсем то, что подразумевается под нашими А-80, А-92 , АИ-93, А-95.

Хотя в обоих случаях указанные цифры – это октановое число бензина, получают их по разным методикам. Следовательно, для прямого сравнения нужно знать, по какому методу они все получены.

Исследовательский метод. Сказывается как RON (от англ. Research Octane Number), так и распространен в большинстве стран Европы. Соответственно, все европейские бензины на октановое число проверяются по исследовательскому методу.

Моторный метод . Маркируется в документации буквами MON (Motor Octane Number) и используется для оценки характеристик горючего на Американском континенте.

Существует еще несколько менее распространенных методик: дорожное октановое число RdON (Road Octane Number) и насосное октановое число PON (Pump Octane Number), также применяемые в Америке.

Не прибегая собственно к способу проверки ОЧ, скажем о главном: каждый упомянутый метод более точно характеризует поведение топлива в "своих" условиях работы мотора. Например, моторный метод отражает качества топлива при значительных нагрузках, как высокая скорость, подъемы, ускорения с частично открытым дросселем. Кроме того, октановое число по исследовательскому методу дает характеристику бензина при работе двигателя на переходных режимах, то есть при изменении нагрузки.

Октановое число в Америке

Чтобы получить топливо с наиболее универсальными характеристиками, американские инженеры основали собственный итоговый показатель антидетонационной устойчивости бензина: AKI (Anti-Knock Index - антидетонационный коэффициент). Он базируется все равно на распространенных методиках, но определяется как среднее арифметическое между ОЧ по моторному методу и исследовательскому методу. Показатели, полученные разными методами для одного и того же бензина, составляют и делят на два: (MON+RON)/2 = AKI. Скажем, наш старый добрый А-92 американцы воспринимают так: (92+83)/2=87,5. А наш А-95 у них получил бы маркировку 90: (95+85)/2 = 90 по AKI.

Следовательно, видим, что американские двигатели отнюдь не всеядны, а довольно капризны, если привести их маркировку к привычным нам значениям. Конечно, это относится и к автомобилям европейских и азиатских марок, изготовленных специально для заокеанского рынка.

Приблизительное соответствие товарных бензинов по европейской и американской классификациям.

Бензин в Европе – Бензин в Америке

А-98 – 91 (Premium), 92 (Premium), 93 (Supreme)

А-95 – 89 (Plus)

А-92 – 87 (Regular)

Кратко

Для современного инжекторного двигателя на самом деле необязательно абсолютное соответствие октанового числа горючего, так что отклонения на 1 – 2 единицы чаще всего бывают допустимы. Потому что электронный блок управления все равно постоянно следит за параметрами работы двигателя и непрерывно корректирует момент зажигания и подачи порций бензина в цилиндры. И если датчики заметят самое вредное для двигателя явление – детонацию, она будет немедленно убрана.

При этом есть отдельные модели высокофорсированных двигателей, для которых действительно важна заправка бензином А-98. С другой стороны, бессмысленно кормить свой двигатель бензином с более высоким ОЧ, чем требует производитель машины. Потому что рассчитанный под А-92 силовой агрегат при работе на "девяносто пятом" или "девяносто восьмом" ничего особенного уже не продемонстрирует. Гораздо важнее, чтобы бензин соответствовал рекомендованному экологическому стандарту (Евро-4, Евро-5), не содержал избыточного количества ферроценов, серы, ароматики и спирта.