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Топливо дешевеет: цены на бензин, дизель и автогаз на АЗС в Украине

Фото: цены на топливо упали на АЗС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 27 апреля 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз также подешевел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 46,59 гривен за литр (-0,01 гривен), на дизельное топливо - 46,00 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз - 21,74 гривен за литр (-0,01 гривен).

Розничные цены в Украине:

По прогнозу НБУ, в 2023 году одним из основных факторов удорожания топлива станет ожидаемый возврат системы его налогообложения на довоенный уровень.

Напомним, глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что снижение налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо после начала войны до 7% было ошибочным решением, и с июля его вернут на прежний уровень в 20%.

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Цены на бензин