Топливо дешевеет: сколько стоят бензин, дизель и автогаз на АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 5 мая 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз также подешевел.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 46,47 гривен за литр (-0,08 гривен), на дизельное топливо - 45,71 гривен за литр (-0,08 гривен), на автогаз - 21,81 гривен за литр (-0,01 гривен).
Розничные цены в Украине:
Напомним, по прогнозу НБУ, в текущем году топливо в Украине будет дорожать из-за возврата налогов на довоенный уровень, однако в дальнейшем цены стабилизируются.