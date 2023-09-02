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Сжигать сухостой запрещено, желающих ждут штрафы: сколько придется заплатить

Украина, Суббота 02 сентября 2023 10:55
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Сжигать сухостой запрещено, желающих ждут штрафы: сколько придется заплатить Фото: поджигателям сухой травы напомнили о штрафах (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Наталья Юрченко

Сухую траву, листья и ветки деревьев сжигать запрещено. Поджигателям угрожают штрафы и уголовная ответственность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Спасатели отмечают, что сжигать сухую траву дома или на открытых участках очень опасно. Тем более во время жары.

Согласно статье 77 Земельного кодекса Украины поджигателям сухой травы грозят штрафы:

  • гражданам от 10 до 20 необлагаемых налогом минимумов доходов, то есть от 170 до 340 гривен;
  • предпринимателям и должностным лицам от 50 до 70 необлагаемых налогом минимумов доходов, то есть от 850 до 1190 гривен.

Однако в некоторых случаях размеры штрафов могут быть гораздо больше и составлять тысячи гривен. Все зависит от размеров территорий, где сжигается трава, а также от последствий пожара.

Если пожар переходит на большие территории (поле, луг, пастбища) и территории природно-заповедного фонда, то придется заплатить 90-150 тысяч гривен. А если при пожаре погибли люди, то можно получить до 5 лет лишения свободы.

Ранее спасатели сообщали, что в условиях военного времени ответственность за сожжение сухостоя будет увеличиваться. Ведь умышленный поджог с целью нанесения ущерба могут приравнять к диверсионной деятельности.

Лесные пожары в мире

Этим летом в Европе и США фиксируют новые температурные рекорды. Ученые предполагают, что из-за изменения климата может быть еще жарче.

Аномальная температура вызвала масштабные пожары в Греции, на границе Испании и Франции, в Италии и Алжире. Кроме того, Гавайи охватили масштабные пожары, в результате которых погибли уже более сотни человек.

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ГСЧС штрафи Пожар
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