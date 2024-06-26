Жгли авто военных по заказу ФСБ. В Одессе задержали двух предателей

Что случилось

По заказу российских спецслужб предатели планировали поджечь очередное авто украинских военных на территории Одессы. Для совершения преступления задержанные хотели использовать легковоспламеняющийся разжигатель.

Для выявления потенциальной цели, фигуранты объезжали городские улицы и фиксировали номерные знаки, а также места парковки военных автомобилей. После этого информацию передавали российскому куратору через Telegram-канал.

"После "отмашки" от ФСБ исполнители поджигали выбранное куратором авто, а затем скрывались по разным адресам. Так они сожгли служебное авто воина из боевой бригады ВСУ, которая дислоцируется на территории региона. После совершения преступления террористы пытались на некоторое время "залечь на дно", чтобы потом продолжить серию поджогов", - добавляет СБУ.

Правоохранителям удалось предотвратить очередные намерения преступников. После установления места их пребывания, оба предателя были задержаны в их собственных квартирах.

Фото: в Одессе задержали двух предателей, которые планировали жечь авто военных по заказу ФСБ (t.me/SBUkr)

Одним из задержанных оказался бывший судимый наркодилер. К делу он привлек наркозависимого местного жителя, который согласился быть сообщником в обмен на дозу наркотиков.

Во время обысков были изъяты мобильные телефоны с доказательствами преступлений, емкости с разжигателем и банковские карты на которые поступало "вознаграждение" от врага.

Что угрожает

Согласно ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц, причинивший значительный имущественный ущерб) обоим предателям грозит до 12 лет тюрьмы.

Сейчас оба находятся под стражей.