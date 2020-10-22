Пальчевський: вибори призведуть до великих політичних змін у країні

Фото: Андрій Пальчевський (facebook.com)

Країна невпинно котиться до нового періоду, а для влади почався зворотний відлік.

Про це заявив кандидат у мери Києва і лідер партії "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський в Facebook.

"Їм (владі, - ред.) треба готуватися до того, про що зараз говорять всі - до великих політичних змін і вчити іноземні мови, в залежності від етнічного походження і, скажімо так, уявлень про красу світу. Якщо встигнуть", - заявив Пальчевський.

Водночас політик розкритикувати поїздку нардепів від фракції "Слуга народу" на Донбас.

"Ці люди, які на паровозі, що летить в бік Донбасу з кульками, їдуть в стилі "вийди, розбійнику" агітувати нас перед черговими виборами і дурити нам голову, повинні знати - жодних шансів у них немає ні у малих містах, ні в великих", - додав Пальчевський.

За його словами, представники нової влади увійшли в конгломерацію з олігархічними кланами на місцях.

"Що стосується Києва, Одеси, Дніпра, абсолютно ясно, що є змичка між президентом - борцем за справедливість" і старими міськими елітами. Всіх місцевих шахраїв підтримують нові шахраї", - зазначив політик.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.

Вибори відбудуться на всій території України, крім окупованого Росією Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей. Виборча кампанія стартувала 5 вересня.

Як повідомляло РБК-Україна, 15 вересня політична сила "Перемога Пальчевського" оголосила про участь у місцевих виборах. Крім того, партія висунула бізнесмена і лідера партії Андрія Пальчевського кандидатом в мери Києва.