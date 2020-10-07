Пальчевський: влада не надає належної підтримки населенню під час епідемії

Влада не надає належної підтримки населенню під час епідемії коронавірусу.

Про це заявив бізнесмен і кандидат в мери Києва від політичної партії "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський в ефірі "112 Україна".

"Ми перестали бути соціальною державою. Людей викинули на смітник. Пенсіонери отримують пенсію у 50 доларів, 30-35 з яких потрібно віддати за комуналку, а на решту 15 купити на місяць їжу, ліки, одяг", - зазначив він.

На його переконання, незаможним людям в обов'язковому порядку влада повинна забезпечити фінансову допомогу.

"Необхідно терміново визначати фіскальну політику так, щоб гроші, які йдуть в бюджет, виділялися незаможним людям прямим призначенням. Оскільки не можуть люди звести кінці з кінцями, особливо в період коронавірусу", - заявив Пальчевський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте у 2021 році на 9,3% - з 1769 до 1934 грн. При цьому інфляція запланована на рівні 7,3%.

За станом на 1 липня 2020 року, середній розмір виплати для 11,242 млн пенсіонерів становив 3 393,54 гривень.