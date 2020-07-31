Пальчевський розповів, на чию підтримку розраховує на виборах

Фото: Андрій Пальчевський (facebook.com)

Він так само зазначив, що хоче привести країну до процвітання

Лідера політсили "Перемога Пальчевського" підтримують україномовні громадяни, спрямовані вперед і російськомовні патріоти України, які хочуть перезавантажити країну.

Про це заявив бізнесмен і лідер політсили Андрій Пальчевсикй в інтерв'ю "Фокусу", коментаря, на чию підтримку розраховує на виборах мера Києва.

"Російськомовні патріоти України і україномовні громадяни, спрямовані вперед, яких в цій країні переважна більшість. Люди, які дивляться не на глечики і бджіл, а в майбутнє, і розуміють, що, якщо ми в цей раз не почнемо перезавантажувати країну, наступного разу вже не буде", - вважає лідер політсили.

Він так само зазначив, що в політиці хоче бути як Меркель (Ангела Меркель, федеральний канцлер Німеччини, - ред.), щоб привести країну до процвітання.

"Я б хотів бути, як Ангела Меркель. Шість термінів безперервного процвітання країни, найбільші успіхи, і ніхто не знає, що вона робить. Я, наприклад, у молодих політиків не вірю апріорі. Я розумію, що серед них є розумні люди з палаючим серцем і очима, але вони не розуміють, як влаштований цей світ, як працює національний банк, вони не розуміють нашого місця у світі й не знають нашої історії", - заявив він.

Нагадаємо, згідно з останніми даними Центру Разумкова, у другий тур виборів мера Києва проходять два кандидати - Віталій Кличко та Андрій Пальчевський.

За лідера політичної сили "Перемога Пальчевського" готові проголосувати 11% киян. За чинного мера - 44% респондентів, серед тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.

Водночас, Пальчевський поки офіційно не оголосив про своє висунення.

Як відомо, місцеві вибори в Україні повинні пройти 25 жовтня.