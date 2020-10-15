Пальчевський просить владу розробити стратегію боротьби з COVID-19

Фото: Андрій Пальчевський (facebook.com)

Бізнесмен та кандидат у мери Києва Андрій Пальчевський наполягає на розробці кращими медичними фахівцями стратегії боротьби з коронавірусом в Україні.

Про це лідер "Перемоги Пальчевського" заявив під час звернення до президента в ефірі NewsOne.

Політик заявив, що згідно з Конституцією України, в країні повинна бути безкоштовна медицина, а ПЛР-тести для людей також повинні проводитися безкоштовно.

"У нас безкоштовна медицина. У всьому світі, де медицина платна, в період пандемії все робиться для пацієнтів безкоштовно", - наголосив Пальчевський.

Він також висловив обурення нераціональним використанням владою коштів, які спрямовані на боротьбу з коронавірусом.

"Спочатку виділили 100 мільйонів гривень на проведення ПЛР-тестів в приватних лабораторіях, а на наступний день вже ці гроші забрали. Звичайно, всі ці гроші будуть передані одній лабораторії, яка всі їх вкраде. У вас в цьому є сумніви? У мене немає", - сказав Пальчевський.

Як повідомляло РБК-Україна, 15 вересня політична сила "Перемога Пальчевського" оголосила про участь у місцевих виборах. Крім того, партія висунула бізнесмена і лідера партії Андрія Пальчевського кандидатом в мери Києва.

Як відомо, місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.