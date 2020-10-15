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Пальчевский просит власть разработать стратегию борьбы с COVID-19

Киев, Четверг 15 октября 2020 11:24
Пальчевский просит власть разработать стратегию борьбы с COVID-19
Фото: Андрей Пальчевский (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Бизнесмен и кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский настаивает на разработке лучшими медицинскими специалистами стратегии борьбы с коронавирусом в Украине.

Об этом лидер "ПеремогиПальчевского" заявил во время обращения к президенту в эфире NewsOne.

Политик заявил, что согласно Конституции Украины, в стране должна быть бесплатная медицина, а ПЦР-тесты для людей также должны проводиться бесплатно.

"У нас бесплатная медицина. Во всем мире, где медицина платная, в период пандемии все делается для пациентов бесплатно", - отметил Пальчевский.

Он также выразил возмущение нерациональным использованием властями средств, которые направлены на борьбу с коронавирусом.

"Сначала выделили 100 миллионов гривен на проведение ПЦР-тестов в частных лабораториях, а на следующий день уже эти деньги забрали. Конечно, все эти деньги будут переданы одной лаборатории, которая все их украдет. У вас в этом есть сомнения? У меня нет", - сказал Пальчевский.

Как сообщало РБК-Украина, 15 сентября политическая сила "Перемога Пальчевского" объявила об участии в местных выборах. Кроме того, партия выдвинула бизнесмена и лидера партии Андрея Пальчевского кандидатом в мэры Киева.

Как известно, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

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