Пальчевський закликав владу ввести муніципальні надбавки до пенсій

Фото: Андрій Пальчевський (facebook.com)

Бізнесмен вважає, що з муніципальних грошей потрібно доплачувати пенсіонерам у всіх містах

Українці повинні вимогливо ставитися до держави, коли виходять на пенсію. Необхідно ввести надбавки до пенсій з міських бюджетів.

Про це заявив лідер політичної сили "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський в ефірі телеканалу News One.

"У київських пенсіонерів особливо важка доля, тому що тут найвищі ціни. Тут і заробити можна, але і витрати набагато вище. У великих містах, і це стосується не тільки Києва, але й інших, повинні бути муніципальні надбавки до пенсії з міського бюджету в розмірі 500-1000 грн. Це обов'язково потрібно робити. З муніципальних грошей потрібно доплачувати пенсіонерам у всіх містах. Адже вони найбільш незахищена частина нашого суспільства", - заявив Пальчевський.

Політик переконаний, українці повинні змінити своє мислення для об'єднання країни.

"Поки ми не зрозуміємо, що нам потрібно знаходити людей, які не забруднені у владі, але достатньо досвідчених для того, щоб цю владу втримати, ми приречені на Шапіто. Наш обов'язок зрозуміти, що ці мерзотники нагорі настільки розтаскали нашу країну, що зшити її допоможе тільки нове українське мислення", - сказав Пальчевський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Перемога Пальчевського" пропонує створити в Києві комунальний газовий резерв, щоб уникнути зростання ціни на комуналку.