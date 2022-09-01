Палатний: виробники запропонували виготовляти частину бандерпечей для ЗСУ безкоштовно

"З різних міст України відгукнулися люди, які будуть виробляти такі бандерпечі за свій кошт. Це крім основного кошторису. Так, можливо, їх буде небагато, але це говорить про рівень патріотизму, рівень відповідальності мирних міст і мирних сіл за те, що робиться на передовій", - повідомив Палатний.

Він також пояснив, чим бандерпіч відрізняється від "буржуйки".

"Буржуйка - чисто російська назва. Тому ми разом з військовими і з виробниками дали назву "бандерпіч". Також бандерпечі будуть трошки модернізовані і більш зручні для бійців, ніж звичайні "буржуйки". Там, де немає ані електрики, ані газу, ця установка дає можливість грітися 10-15 особам. Плюс до того готувати їжу, сушити речі. Ми входимо в холодний сезон, і ми повинні допомагати нашим бійцям, обігріти їх, щоб вони могли трощити ворога. Нашим тепло - ворогам пекло", - наголосив Палатний.

Раніше повідомлялося, що волонтерський штаб "Українська команда" розпочав національний проект "Тепло на фронт".

До настання холодів планується забезпечити теплом 5000 українських воїнів, які вимушені тривалий час жити в польових умовах. За одну добу українці зібрали на бандерпічі для воїнів понад 1 000 000 гривень. Задонатити можна за посиланням.