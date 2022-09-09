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Палатний пропонує перенести оборонні підприємства України до сусідніх країн

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П'ятниця 09 вересня 2022 18:19
Палатний пропонує перенести оборонні підприємства України до сусідніх країн Фото: Артур Палатний (facebook.com)
Автор: Юлія Бойко

Під час зустрічі в Рамштайні партнерів України з військових питань було вирішено посилити кооперацію у виготовленні сучасної зброї. Але важливо, щоб ця кооперація передбачала також розвиток українського війського-промислового комплексу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника волонтерського штабу "Українська команда" Артура Палатного у Facebook.

"Варто відзначити символізм вчорашньої зустрічі міністрів оборони з 50 країн в рамках формату Рамштайн. Системне постачання зброї нашими партнерами дало українським військовим інструмент, яким вони вміло користуються, звільняючі нашу землю, крок за крок, від рашизму. Але вчорашній Рамштайн важливий іще з одної причини. На ньому було чітко озвучено необхідність комплексного переозброєння України. Для цього партнери мають розробити спільну стратегію розвитку власних військово-промислових комплексів та посилити спільну кооперацію у виготовленні необхідної зброї. І нам важливо, щоб ця кооперація включила і вітчизняний ВПК", - заявив Палатний.

Він запропонував три напрямки, які дозволять швидко реанімувати український ВПК і налагодити власне виробництво зброї.

"Нам критично важливо мати сучасну українську зброю. Це наша незалежність та здатність оперативно давати збройну відсіч ворогу. Тому нам вже зараз потрібно реанімувати наш військово-промисловий комплекс. А для цього необхідно перше: перенести українські оборонні підприємства до сусідніх дружніх країн ЄС. Друге: Україна має зосередитися на процесі створенні нових спільних оборонних підприємств з країнами формату Рамштайн. Третє: українські оборонні підприємства мають розпочати власне виробництво новітніх натівських зразків зброї, які вже зараз показують високий результат у боротьбі з рашистами", - наголосив Артур Палатний.

Нагадаємо, 8 вересня на американській авіабазі "Рамштайн" в Німеччині пройшла чергова зустріч Контактної групи з оборони України. Понад 50 країн обговорювали військову допомогу, в тому числі на довгострокову перспективу.

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Артур Палатний ВПК
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