Палатний: Київрада має залишити амбіції і працювати в інтересах киян

Фото: Артур Палатний (facebook.com)

Комісії Київради сформовані справедливо з широким представництвом усіх фракцій і повинні працювати в інтересах киян.

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив Артур Палатний, член політради партії "УДАР", нардеп VII-VIII скликань, який очолював комітет ВРУ з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму дві каденції поспіль.

На його думку, головним критерієм для членів та голів комісій був професіоналізм, а не партійна приналежність.

"Віталій Кличко з самого початку акцентував: ми хочемо консолідувати всі фракції і не збираємося влаштовувати бійку за комісії. На мій погляд, вони сформовані справедливо, збалансовано з представництвом усіх фракцій. Нас це влаштовує", - сказав Артур Палатний.

Політик також додав, що "УДАР", який став другим у Київраді за кількістю мандатів, поступився особистими амбіціями і очолив лише дві комісії, як і представники "Голосу", "Єдності", "Батьківщини", ОПЗЖ. Невдоволення деяких депутатів складом комісій Артур Палатний назвав "політикою".

"Ми не скаржимося на те, що у нас менше преференцій і наші права не врахували. Закликаю всіх депутатів відмовитися від такого деструктивного підходу і почати працювати. Киянам не цікаві сварки і з'ясування відносин, їм потрібен результат і чим швидше, тим краще", - додав Палатний.

Він також позитивно оцінив зусилля столичної влади по боротьбі з Covid-19. Місто самотужки підготувало близько 5 тисяч ліжок у комунальних медустановах, майже половина з них - з подачею кисню. Стартувала підготовка логістики до прийому вакцини.

Крім того, міська влада залишається в тісній комунікації з бізнесом і має намір продовжити пільги тим, хто найбільше постраждав від карантинних обмежень. Ще одне важливе голосування на найближчій сесії є ухвалення бюджету на 2021 рік. На фінансування установ охорони здоров'я та цільові програми у ньому передбачено 5,5 млрд грн.

На думку Палатного, попри коронакризу у 2021 році місто зможе в повному обсязі профінансувати заплановані інфраструктурні об'єкти. Серед них станції метро Мостицька та Проспект Правди, реконструкція Арсенальній площі та Центрального автовокзалу. Будівництво мосту на Оболонській набережній і велодоріжки від Подолу до моста Патона.

"Віталій Кличко очолив Київ у 2014 році і за цей час неодноразово демонстрував свою здатність бути ефективним менеджером в найскладніших умовах. Впевнений, коронакриза не завадить реалізувати ці проекти", - резюмував Палатний.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що докладає зусиль, щоб консолідувати всі фракції новообраної Київради. Його партія "УДАР" поступилася своїми амбіціями заради компромісу та об'єднання всіх політичних сил.