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Палатный: волонтеры "Украинской команды" передали на передовую дроны, бандерпечи и автомобили

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Вторник 27 сентября 2022 14:21
Палатный: волонтеры "Украинской команды" передали на передовую дроны, бандерпечи и автомобили Фото: волонтеры "Украинской команды" передали на передовую дроны, бандерпечи и автомобили (facebook com)
Автор: Илона Свиридова

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал на передовую дроны, приобретенные за средства, собранные во время акции. Также волонтеры отправили защитникам бандерпечи, теплую форму и другие необходимые вещи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя "Украинской команды" Артура Палатного в Facebook.

"Во время акции "На билеты на Кобзона" всего за одни сутки собрано 373 тысячи гривен. За эти средства приобретены 3 квадрокоптера DJI mavic 3 Fly More Combo. Они уже поехали к нашим защитникам на Харьковщину и в другие регионы. Тернопольская команда передала дроны воинам из 24-й бригады, которые защищают рубежи в Херсонской области. Бандерпечи, инструменты, продукты питания и средства гигиены отправлены воинам одной из воинских частей", - сообщил Палатный.

Также, по его словам, волонтеры "Украинской команды" продолжают обеспечивать другими необходимыми вещами военных и поддерживать гражданских, которые пострадали от войны

"Защитников одной из воинских частей обеспечили теплой военной формой и продуктами питания. Киевская команда передала продукты питания одной из воинских частей 57 ОМПБр в Николаевскую область. Хмельницкая команда передала защитникам автомобиль Mitsubisi L200, оборудованный для военных нужд. Медицинские средства были переданы партнерам из штаба 4.5.0, которые формируют военные тактические аптечки. Тернопольская команда в сотрудничестве с канадскими партнерами обеспечила шлемами тернопольских спасателей", - отметил Палатный.

Кроме того, киевские волонтеры штаба помогли организовать спортивное мероприятие в Бучанском районе Киевской области. Средства, собранные во время футбольных матчей, переданы на нужды ВСУ.

Киевская и Луцкая команды передали около 800 кг продуктов и средств гигиены жителям и переселенцам Демидова. Кировоградская команда обеспечила приехавшими на Кировоградщину продуктовыми наборами вынужденных переселенцев, сообщил руководитель "Украинской команды".

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