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Палатный: волонтеры "Украинской команды" доставили в Херсон 20 тонн помощи

Фото: волонтеры "Украинской команды" доставили в Херсон 20 тонн помощи (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Волонтеры "Украинской команды" привезли в Херсон гуманитарный груз весом 20 тонн для жителей затопленных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook руководителя волонтерского штаба Артура Палатного.

"Только что вернулись из затопленной Херсонщины, куда доставили 20 тонн гуманитарной помощи. Передали херсонцам, потерявшим свои дома и имущество, продукты питания, в том числе длительного хранения. А также новую одежду для детей, женщин и мужчин. И другие товары первой необходимости", - сообщил Артур Палатный.

Список самых необходимых товаров, по его словам, волонтеры получили от местных гуманитарных штабов. А собрать груз помогли партнеры. В частности, "Трикотажная фабрика "Роза" и почетный консул Украины в Иерусалиме Офер Керзнер.

Сейчас волонтеры готовят следующий груз для херсонцев, отметил Палатный.

"Сегодня одна из самых острых потребностей – бытовая химия. Ведь вода постепенно отходит, люди возвращаются в свои пострадавшие дома. И им нужны средства для уборки, дезинфекции и стирки вещей, которые еще можно спасти", - подчеркнул руководитель "Украинской команды".

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала партию универсальных беспилотников бойцам сводного подразделения "Скала" в Донецкую область.

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ХерсонГуманитарная помощь