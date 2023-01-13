Палатный: "Украинская команда" передала военным специальные комплекты формы из Германии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя волонтерского штаба Артура Палатного в Facebook .

"Сегодня "Украинская команда" передает специальные комплекты одежды нашим воинам одного из Легионов. Эти специальные костюмы мы получили из Германии от наших партнеров. Комплекты спецодежды помогут нашим защитникам, выполняющим задачу в непосредственной близости к врагу, оставаться незамеченными, а главное, в тепле. А значит, сохранят их жизнь", - сообщил Палатный.

Напомним, ранее сообщалось, что "Украинская команда" организовала сбор 2 миллиона гривен и приобрела для бойцов Центра специальных операций дроны-камикадзе. Они уже уничтожают вражескую технику в самых горячих точках.