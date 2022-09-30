Палатный настаивает на жестком ответе на российскую аннексию: нужно отключить от SWIFT

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя волонтерского штаба "Украинская команда" Артура Палатного в Facebook .

"Каким должен быть ответ Украины и мира на провозглашение аннексии украинских земель? Руководство Украины должно наконец окончательно выбросить российский бизнес и российских олигархов из Украины, а не идти на компромиссы с агентами влияния кремля, особенно в высоком кабинете власти. Ввести тотальные санкции против российского бизнеса и провести тотальную конфискацию всех российских активов", - заявил Палатный.

Мировое сообщество, по его словам, должно принять действительно действенные санкции против России.

"Цивилизованный мир должен утвердить не восьмой или девятый пакет санкций, а действенный. Отключить банковскую систему России от системы SWIFT, установить полное эмбарго на энергоносители, остановить сырьевую экономику России. Навсегда закрыть это государство-бензоколонку", - отметил Палатный.

Кроме того, руководитель Украинской команды подчеркнул, что западные партнеры должны предоставить Украине новейшее вооружение.

"Наши партнеры должны обеспечить нас всем необходимым. Это и ракеты, которые способны поражать цели более чем на 300 км, новейшие военные самолеты, современные танки. На ядерный шантаж России ответ от мирового сообщества должен быть уже сейчас. И как минимум это самое современное ПВО, которое может обеспечить гражданам Украины безопасность. Ведь это Украина сегодня форпост демократии и безопасной жизни мира. Еще раз! Мир должен быть единым. Победа Украины - это победа всего мира", - добавил он.