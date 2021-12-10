Намети, ковдри, сумки: на кордоні Білорусі мігранти залишили по собі звалище з речей

На території Білорусі групи мігрантів, які жили біля кордону протягом двох місяців, щоб пробратися до Польщі, залишили свої речі. Місце виглядає так, ніби його покинули раптово і поспіхом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР .

Біля паркану, який розділяє кордон Білорусі та Польщі, залишився табір мігрантів. Білоруські служби не очищали територію, де досі розбиті намети, лежать ковдри та сумки біженців із речами та їжею. Самих іноземців розмістили у логістичному центрі.

Зазначають, що у деяких місцях було зламано паркан, але його відновили. Такі ділянки кордону нагадують про нещодавні спроби її незаконного перетину мігрантами.

Проте з боку Польщі навпроти колишнього табору мігрантів ще чергують польські силовики. Вони охороняють територію від нових вторгнень, які щоденно повторюються на різних ділянках уздовж кордону.