Палата представителей США не поддержала ленд-лиз для Украины на 2025 год, - посол

По ее словам, в этом году законопроект об оборонном бюджете на 2025 год (NDAA), утвержденный Сенатом, содержал положение о продлении срока действия закона о ленд-лизе для защиты демократии в Украине, и Посольство Украины в США активно адвокатировало его.

"Однако законопроект, утвержденный Палатой представителей не содержал такого положения. В консолидированном тексте законопроекта соответствующее положение не включено", - констатировала посол.

Впрочем, по ее словам, посольство продолжает вести активную работу по сохранению этого механизма, который, в частности предусматривается в двухпартийном и двухпалатном законопроекте "Stand with Ukraine Act".

Что такое ленд-лиз

Ленд-лиз, официально представленный как Закон о содействии обороне Соединенных Штатов - политика, согласно которой Соединенные Штаты Америки поставляют своим союзникам боеприпасы, технику, продовольствие, стратегическое сырье, включая нефтепродукты и материальные средства.

Она предоставляется на основе того, что такая помощь является важной для обороны Соединенных Штатов. Эта помощь включает военные корабли и военные самолеты, а также другое оружие.

Закон о ленд-лизе был принят дважды за всю историю - впервые он был подписан 11 марта 1941 года во время Второй мировой войны, а второй раз - для Украины после российского вторжения 9 мая 2022 года.