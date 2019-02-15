ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Палата представників затвердила законопроект про фінансування уряду США

Новини » Політика    15.02.2019 - 07:02
Палата представників затвердила законопроект про фінансування уряду США

Фінансування американського уряду затверджено до вересня 2019 року

Палата представників Конгресу Сполучених Штатів затвердила законопроект про фінансування федерального для уникнення нової припинення його роботи ("шатдауну"). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Відомо, що фінансування американського уряду затверджено до вересня 2019 року включно. У бюджеті передбачено виділення 1,37 млрд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Після утвердення документа він буде направлений главі Білого дому.

Нагадаємо, перед цим у четвер, 14 лютого, Сенат Конгресу США затвердив законопроект про фінансування федерального уряду США для запобігання "шатдауну", який міг настати вже 15 лютого.

Раніше в Білому домі повідомили, що президент США Дональд Трамп готується підписати законопроект про фінансування федерального уряду і одночасно оголосити надзвичайний стан в США з метою добитися фінансування будівництва стіни з Мексикою.

У Сенаті США затвердили бюджет для запобігання "шатдауну" Трамп підпише закон про фінансування уряду і оголосить надзвичайний стан
Новини України Сполучені Штати Америкиправительствошатдаун
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся