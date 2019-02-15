Палата представників затвердила законопроект про фінансування уряду США

Фінансування американського уряду затверджено до вересня 2019 року

Палата представників Конгресу Сполучених Штатів затвердила законопроект про фінансування федерального для уникнення нової припинення його роботи ("шатдауну"). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Відомо, що фінансування американського уряду затверджено до вересня 2019 року включно. У бюджеті передбачено виділення 1,37 млрд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Після утвердення документа він буде направлений главі Білого дому.

Нагадаємо, перед цим у четвер, 14 лютого, Сенат Конгресу США затвердив законопроект про фінансування федерального уряду США для запобігання "шатдауну", який міг настати вже 15 лютого.

Раніше в Білому домі повідомили, що президент США Дональд Трамп готується підписати законопроект про фінансування федерального уряду і одночасно оголосити надзвичайний стан в США з метою добитися фінансування будівництва стіни з Мексикою.