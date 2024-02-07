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Палата общин Канады одобрила соглашение о свободной торговле с Украиной

Фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Палата общин Канады приняла закон о внесении изменений в соглашение о свободной торговле с Украиной, которое президент Владимир Зеленский подписал во время визита в Оттаву в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global News.

Законопроект C-57, направленный на реализацию модернизированного канадско-украинского соглашения о свободной торговле, был принят Палатой общин Канады большинством голосов 214 против 116. Теперь документ должен пройти второй раунд рассмотрения в Сенате Канады. 

Правительственный законопроект прошел без поддержки консерваторов, несмотря на неоднократные призывы украинских групп к тори изменить свою позицию.

Тори неоднократно заявляли, что поддерживают Украину, но выступают против законопроекта, поскольку в обновленном соглашении говорится, что обе страны стремятся продвигать ценообразование на углерод.

Либералы пытаются нажиться на этой позиции, а премьер-министр Канады Джастин Трюдо говорит, что это означает, что тори выступают против Украины.

Министр торговли Канады Мэри Нг говорит, что соглашение позволит канадским предприятиям в конечном итоге помочь Украине в экономической реконструкции и послевоенном восстановлении.

В Украине уже действует цена на выбросы углекислого газа, и канадские чиновники заявили, что эта формулировка не имеет обязательной силы.

Визит Зеленского в Канаду

Президент Зеленский побывал в Канаде с визитом в сентябре прошлого года. Тогда он встретился с премьером Джастином Трюдо и подписал соглашение о свободной торговле с Канадой. 

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