Палата общин Канады одобрила соглашение о свободной торговле с Украиной

Законопроект C-57, направленный на реализацию модернизированного канадско-украинского соглашения о свободной торговле, был принят Палатой общин Канады большинством голосов 214 против 116. Теперь документ должен пройти второй раунд рассмотрения в Сенате Канады.

Правительственный законопроект прошел без поддержки консерваторов, несмотря на неоднократные призывы украинских групп к тори изменить свою позицию.

Тори неоднократно заявляли, что поддерживают Украину, но выступают против законопроекта, поскольку в обновленном соглашении говорится, что обе страны стремятся продвигать ценообразование на углерод.

Либералы пытаются нажиться на этой позиции, а премьер-министр Канады Джастин Трюдо говорит, что это означает, что тори выступают против Украины.

Министр торговли Канады Мэри Нг говорит, что соглашение позволит канадским предприятиям в конечном итоге помочь Украине в экономической реконструкции и послевоенном восстановлении.

В Украине уже действует цена на выбросы углекислого газа, и канадские чиновники заявили, что эта формулировка не имеет обязательной силы.

Визит Зеленского в Канаду

Президент Зеленский побывал в Канаде с визитом в сентябре прошлого года. Тогда он встретился с премьером Джастином Трюдо и подписал соглашение о свободной торговле с Канадой.

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