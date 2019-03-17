У Пакистані при вибуху потяг зійшов з рейок, є загиблі

В результаті пригоди загинуло 4 людини, ще 10 отримали поранення

В Пакистане недалеко от Насирабада при взрыве железнодорожных путей сошел с рельс поезд Jaffar Express, в результате происшествия погибло 4 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dunyanews.

Сообщается, что поезд направлялся из Равалпинди в Кветту, когда произошел дистанционный взрыв железнодорожных путей. В результате происшествия 4 человека погибли, еще 10 человек получили травмы. Всех пострадавших было доставлено в больницу.

В данное время правоохранители проводят расследование инцидента. В результате взрыва было повреждено железнодорожное полотно, что повлияло на график движения поездов.

Ранее РБК-Украина сообщало, в Нью-Йорке сошел с рельсов пассажирский поезд, есть жертвы. Столкновение произошло около станции Уэстбери, примерно в 30 милях к востоку от Манхэттена, местом катастрофы стал железнодорожный переезд в округе Нассау - два поезда Лонг-Айленд-Рэйл-Роуд, движущиеся в противоположных направлениях, врезались в машину, которая пыталась объехать опущенные ворота перед рельсами, трое человек в машине погибли.