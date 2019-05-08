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У Пакистані через вибух у храмі загинули 8 людей

Новини » Надзвичайні події    08.05.2019 - 09:15
У Пакистані через вибух у храмі загинули 8 людей
Фото: вибух у Пакистані (geo.tv)

Серед жертв - п'ятеро поліцейських

Щонайменше 8 людей загинули, десятки отримали поранення в результаті вибуху поблизу храму Дата-Дарбар в пакистанському місті Лахор. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Geo TV.

Повідомляється, що серед жертв - п'ятеро поліцейських, охоронець і цивільні особи. За попередніми даними, метою атаки був автобус, що перевозив бійців поліцейського спецназу.

Нагадаємо, на Філіппінах в місті Замбоанга на острові Мінданао невідомий кинув у мечеть гранату в результаті вибуху загинули щонайменше дві людини, ще четверо були поранені.

Також 27 січня на острові Холо на півдні Філіппін на території католицької церкви спрацювали два вибухових пристрої. В результаті двох вибухів загинули 20 чоловік і більше 100 постраждали.

Нагадаємо, 21 квітня на Шрі-Ланці сталася серія вибухів на території трьох церков і трьох готелів. В результаті терактів, за офіційною інформацією, загинули 253 людини. Відповідальність за вибухи взяла на себе ІДІЛ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що розвідувальні служби Шрі-Ланки вважають, що бойовики терористичної організації "Ісламська держава" можуть здійснити нові атаки в туристичних зонах Азії та Африки, подібні тій, що була зроблена на Шрі-Ланці.

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