У Пакистані зіткнулись два поїзди: загинули понад 60 осіб
На півдні Пакистану зіткнулись два залізничні експреси. Внаслідок інциденту загинули щонайменше 62 осіб.
Про це повідомляє Сіньхуа.
Внаслідок події постраждали ще понад 100 осіб, стан 15 з них - важкий.
Спочатку з рейок зійшов пасажирський поїзд "Міллат Експрес", після цього у нього врізався поїзд "Сер Сайед Експрес".
Міністр інформації Пакистану Фавад Шодрі заявив, що нині ще передчасно говорити про причини аварію: технічна помилка, недбалість чи саботаж.
Найбільш вірогідною з них є проблеми із залізничним полотном та системами навігації.
Нагадаємо, у Києві на залізничній станції "Караваєві дачі" чоловіка затиснуло між платформою і вагоном. В результаті інциденту він загинув.
Також в червні харківському метрополітені на станції "Олексіївська" один з пасажирів стрибнув на рейки під час руху поїзда. Машиніст встиг вчасно загальмувати. З пасажиром провели бесіду співробітники поліції. Метро працювало в звичайному режимі, на графік руху поїзда інцидент не вплинув.