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У Пакистані зіткнулись два поїзди: загинули понад 60 осіб

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Пакистан, Середа 09 червня 2021 08:17
У Пакистані зіткнулись два поїзди: загинули понад 60 осіб Фото: причини аварії поки не називають (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Даша Харченко

На півдні Пакистану зіткнулись два залізничні експреси. Внаслідок інциденту загинули щонайменше 62 осіб.

Про це повідомляє Сіньхуа.

Внаслідок події постраждали ще понад 100 осіб, стан 15 з них - важкий.

Спочатку з рейок зійшов пасажирський поїзд "Міллат Експрес", після цього у нього врізався поїзд "Сер Сайед Експрес".

Міністр інформації Пакистану Фавад Шодрі заявив, що нині ще передчасно говорити про причини аварію: технічна помилка, недбалість чи саботаж.

Найбільш вірогідною з них є проблеми із залізничним полотном та системами навігації.

Нагадаємо, у Києві на залізничній станції "Караваєві дачі" чоловіка затиснуло між платформою і вагоном. В результаті інциденту він загинув.

Також в червні харківському метрополітені на станції "Олексіївська" один з пасажирів стрибнув на рейки під час руху поїзда. Машиніст встиг вчасно загальмувати. З пасажиром провели бесіду співробітники поліції. Метро працювало в звичайному режимі, на графік руху поїзда інцидент не вплинув.

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