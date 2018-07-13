У Пакистані внаслідок вибуху на мітингу загинуло 70 людей

Головного кандидата на вибори госпіталізували

На південному заході Пакистану в провінції Белуджистан внаслідок вибуху на передвиборчому мітингу загинуло 70 людей. Про це повідомляє Associated Press.

Як зазначається, вибухівку в натовпі підірвав смертник. Місцеві медіа зазначають, що головною метою нападу міг бути один з кандидатів на майбутніх виборах до парламенту, представник Національної партії Авамі Сіраж Райзані. Його госпіталізували в критичному стані.

Спочатку повідомлялося, що внаслідок вибуху загинули 20 людей. За кілька годин кількість жертв збільшилася удвічі.

Як повідомляє Times of India, це вже третій за добу напад на передвиборчих мітингах у Пакистані.

Вибори до парламенту країни відбудуться 25 липня.

Нагадаємо, що у Пакистані жертвами вибуху терориста-смертника стали 12 осіб.