У Пакистані заарештували екс-президента країни, співголову опозиційної Пакистанської народної партії Асіфа Алі Зардарі за звинуваченням в корупції. про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За даними антикорупційних органів Пакистану, Зардарі заарештували у його резиденції в столиці у понеділок,10 червня, після того, як суд відхилив його клопотання про продовження застави у справі про відмивання грошей.

Верховний суд в Ісламабаді відхилив не лише заяву щодо застави Зардарі, а і його сестри - Фаріль Талпур. Ордер на арешт останньої поки не виданий.

Зардарі і Талпур у Пакистані звинувачують в перерахуванні близько мільйона доларів з їхньої приватної компанії через фальшиві банківські рахунки. Обоє звинувачення відкидають.

Асіф Алі Зардарі був президентом Пакистану в 2008-2013 роках після усунення від влади Первеза Мушаррафа.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Верховний суд Пакистану розпорядився, щоб прем'єр-міністр Раджі Первезу Ашрафу звернувся до влади Швейцарії з проханням про відновлення корупційного справи проти президента Асіфа Алі Зардар.

Нагадаємо, відмова виконати вимогу Верховного суду про поновлення справи проти Зардарі призвела до відставки попереднього прем'єр-міністра Пакистану Юсуфа Рази Гілані. Гілані позбувся свого поста 19 червня - після того, як був визнаний винним у невиконанні розпоряджень суду. 22 червня парламент Пакистану затвердив Раджу Первеза Ашрафа на посаді прем'єр-міністра країни.