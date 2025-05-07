Пакистан о жертвах после атаки Индии: 8 человек погибли, десятки пострадали

Что произошло

В среду утром (по местному времени) Индия заявила, что начала военную операцию против Пакистана, нанося удары по "террористической инфраструктуре" как в Пакистане, так и в контролируемом Пакистаном Кашмире. Это привело к серьезной эскалации напряженности между двумя странами.

"Эти шаги последовали за варварским терактом в Пахалгаме, в ходе которого погибли 25 индийцев и один гражданин Непала... Наши действия были целенаправленными, взвешенными и не носили эскалационного характера. Ни один пакистанский военный объект не был объектом нападения. Индия продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и методов казни", - говорилось в заявлении Минобороны Индии, касающемся нападения на туристов в прошлом месяце в Кашмире (в части, которая под управлением Индии).

Также в индийской стране заявили, что в общем сложности было атаковано девять объектов. Пакистан же утверждает, что было атаковано пять объектов. Три из них в контролируемом Пакистаном Кашмире и два в пакистанской провинции Пенджаб.

Почему важен Кашмир

Кашмир является одной из самых опасных горячих точек в мире и частично контролируется Индией и Пакистаном, но обе страны претендуют на него целиком. Два ядерных противника вели три войны за эту горную территорию.

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