Пакистан запустил биткойн-революцию: что задумали в этой стране

Пакистан несмотря на регулярные блэкауты в стране выделил около 4% (2000 МВт) мощности электросетей на майнинг биткоинов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Страна сделала такой шаг в рамках первого этапа общенациональной инициативы по поддержке майнинга биткоинов и центров обработки данных ИИ в ходе усилий по легализации криптовалюты и привлечению иностранных инвестиций.

В заявлении Минфина сказано, что инициатива, возглавляемая Пакистанским советом по криптовалюта, поможет также монетизировать излишки энергии и создать высокотехнологичные рабочие места. Как ожидается, проекты по производству электроэнергии на основе угля, такие как Sahiwal, China Hub и Port Oasim, которые сейчас работают на 15% мощности, входят в число тех, которые будут перепрофилированы для этих усилий.

Bloomberg пишет, что правительство Пакистана ищет инвестиции для поддержки экономики, которая едва избежала дефолта в 2023 году. Страна, в которой по разным оценкам насчитывается 15-20 млн пользователей криптовалют, стремится создать нормативную базу для развития своей местной экосистемы и привлечения мирового капитала.

В апреле она привлекла Чанпенг Чжао, соучредителя крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, для создания платформы цифровых финансов. Криптосовет также подписал первичный договор с криптопроектом президента США Дональда Трампа для ускорения инноваций в сфере блокчейн-технологий.

Согласно заявлению министерства финансов, которое не раскрыло конкретных имен, страна привлекла интерес мировых криптомайнеров и фирм, занимающихся инфраструктурой данных.