Пакистан обещает силовой ответ Индии и созывает Комитет нацбезопасности

Шариф заявил, что Индия совершила "трусливые" нападения на пять населенных пунктов на подконтрольной Пакистану территории.

"Пакистан имеет полное право ответить силой на этот акт войны, навязанный Индией, и мы даем силовой ответ", - написал он.

Шариф добавил, что "вся нация" поддерживает вооруженные силы Пакистана в том, "как бороться с врагом".

Премьер также объявил о проведении заседания комитета национальной безопасности в Исламабаде после ракетного удара Индии по контролируемой Пакистаном территории.

Встреча запланирована на 10 утра по местному времени.

Удар возмездия за гражданские объекты

Тем временем министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф подтвердил, что ракеты из индийского воздушного пространства были нацелены по меньшей мере на семь объектов в Пакистане, в том числе по меньшей мере на два в административно подконтрольном Пакистану Кашмире.

Асиф заявил, что Пакистан нанесет массированный удар в ответ на индийские атаки еще до восхода солнца.

"Мы можем подтвердить, что по меньшей мере семь гражданских районов стали мишенью индийских ракет, выпущенных из индийского воздушного пространства. Мы находимся в процессе возмездия. Вы увидите ответ Пакистана до утра", - сказал он.

Глава пакистанского Минобороны отверг индийские заявления о том, что индийцы нацелились на какую-то террористическую инфраструктуру, и назвал это "варварским нападением" на мирных жителей.

"Я приглашаю международные и национальные СМИ осмотреть эти объекты, чтобы убедиться, что там были террористы. Все объекты, на которые были направлены удары, были гражданскими объектами. Индия солгала о причастности Пакистана к инциденту в Пахалгаме. Индия снова лжет о том, что она нанесла удар по террористической инфраструктуре", - сказал Асиф.

Он также заявил, что Пакистан сбил два индийских самолета и один индийский беспилотник.